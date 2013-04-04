Шесть тысяч москвичей встанут под ружье этой весной

"Интервью": Военный комиссар Владимир Регнацкий о весеннем призыве

Этой весной на службу в армии планируется призвать 153 тысячи 200 человек. Из них доля новобранцев из Москвы составит 6 тысяч человек, заявил военный комиссар столицы Владимир Регнацкий в эфире канала "Москва 24".

По его словам, "это задание для Москвы выполнимое, и Москва с этим заданием справится спокойно".

Регнацкий особо отметил, что здоровье призывников-москвичей улучшается год от года. "Здесь, прежде всего, видна работа департамента образования, департамента спорта, и, конечно же, профилактику проводит в детских садах и школах департамент здравоохранения, результатом чего стало улучшение качества москвичей при призыве", - сообщил военный комиссар.

Интересно отметить, что подавляющее большинство столичных призывников, желающих пойти в армию и имеющих хорошие показатели по здоровью, хотят проходить службу или в ВДВ, или в спецназе, или во внутренних войсках. Есть даже определенные воинские части, куда стремится так много новобранцев, что им приходится проходить конкурс.

Комментируя появление с 1 апреля в Общественной палате России "горячей линии" по вопросам призыва, Регнацкий сказал, что москвичи тоже могут воспользоваться этим сервисом, кроме того, справочная работает при правительстве Москвы, при Военной прокуратуре Мосгарнизона, также "горячая линия" есть у родительского комитета Москвы.

"Родители военнослужащих дежурят на этом телефоне. Они могут рассказать родителям тех, у кого дети будут призываться, об особенностях службы, что с собой нужно взять и так далее", - подытожил Регнацкий.

Напомним, военный призыв начался в России 1 апреля и продлится до 15 июля.

Минувшей весной на службу было призвано около 7 тысяч москвичей. 90% из них были отправлены в Вооруженные силы, 7% - во внутренние войска МВД, 2% - в МЧС и 1% - в ФСО.