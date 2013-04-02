План весеннего призыва может быть перевыполнен

Фото: ИТАР-ТАСС

План весеннего призыва-2013, который стартовал 1 апреля, может быть перевыполнен. Об этом сообщили в эфире радиостанции "Москва FM". Так, до 15 июля ряды Вооруженных сил должны пополнить около 153 тысяч молодых людей.

Как отмечают эксперты, россияне стали постепенно менять свое отношение к службе в Вооруженных Силах России. По мнению главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, возможно, речь идет о возрождении патриотизма.

"У нас меняется отношение молодежи к армии. Может быть, это то, что называют словом патриотизм. Это очень радует", - рассказал в эфире "Москва FM" Коротченко.

По словам эксперта, современная армия также идет навстречу солдатам. В Вооруженных Силах происходят положительные изменения, в частности, в условиях содержания и питания военнослужащих.

"Гуманизация армии, улучшение бытовых и социальных условий. Например, сейчас солдат стали гораздо лучше кормить, чем раньше. Это тоже немаловажно", - отметил Коротченко.

Положительно на призыве может отразиться и разрабатываемый законопроект, который запретит уклонистам работать на государственной службе. Тем более, что у современных солдат есть различные варианты прохождения военной службы.

"Есть несколько вариантов службы в армии. Один из них предусматривает службу после окончания учебного заведения. Также можно отслужить с помощью прохождения военных сборов", - отметил председатель российского студенческого союза Артем Хромов.

Напомним, все чаще на службу в армию принимают студентов. Так, осенью прошлого года около 2,5 тысяч учащихся вузов взяли академические отпуска, чтобы отслужить в армии.

Для обращений призывников и родственников в Общественной палате откроется "Горячая линия". В течение всего весеннего призыва можно позвонить по бесплатному телефону 8-800-700-8-800 и сообщить о нарушении прав призывников, а также получить юридическую консультацию. "Горячая линия" будет работать с 09.00 до 18.00 по московскому времени без выходных.