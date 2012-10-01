"Известия": боекомплект "Ратник" проверят десантники

Фото: ИТАР-ТАСС

В понедельник, 1 октября, 76-я дивизия ВДВ будет проверять новый российский боекомплект "Ратник" на возможность использования в войсках ВДВ.

Как пишут "Известия", в новый боекомплект войдут: бронежилет или защитный нагрудник, композитный шлем с керамическими пластинами и противоосколочный комбинезон, а для переноски снаряжения и боеприпасов у солдат будет транспортный жилет и модульная нагрузка с возможностью крепления подсумков. Для связи с командиром и другими подразделениями в боекомплекте будет модуль связи "Азарт" и специальный комплекс разведки, управления и связи.

Новая система уже была испытана сухопутными войсками, где она показала хорошие результаты, однако по словам офицера одной из бригад, недостатки у нововведения все же есть: не всегда работают рации, а также подсумки и рюкзак могут не удержаться при сильных рывках парашюта.

Другие материалы газеты "Известия".