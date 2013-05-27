Архитектор Филипп Освальт прочтет лекцию о школе Баухаус

Фото: bauhaus.co.il

27 мая сетевое издание М24.ru проведет прямую трансляцию лекции архитектора, директора Фонда "Баухаус Дессау" Филиппа Освальта, посвященную архитектурным музеям и архивам мира.

Лекция "Баухаус Дессау. Когда авангард становится наследием" состоится 27 мая во флигеле "Руина". Филипп Освальт представит историю всего одной, но важной для истории архитектуры школы Баухаус. Несмотря на то, что Высшая школа строительства и художественного конструирования (Staatliches Bauhaus) просуществовала лишь с 1919 по 1933 год, из нее выросла вся архитектура и дизайн XX-XXI веков.

Прямая трансляция лекции начнется 27 мая в 19:00.

Трансляция завершена.