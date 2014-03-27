Искусствовед расскажет об утопии социалистического расселения

Фото: mayakovsky.museum

В Домике Чехова расскажут о том, каким видели будущее Москвы в 1935 году. Лекция искусствоведа Елены Лейтис будет посвящена утопии социалистического расселения, Генплану и советской архитектуре авангарда. Онлайн-трансляцию лекции смотрите на M24.ru.

Когда: 28 марта в 19:00

Кому смотреть: тем, кто интересуется советской архитектурой и проектами зданий, которые так и не были построены



Начало трансляции в 19.00. Запись лекции будет выложена на сайте.

Трансляция завершена.

Предыдущую лекцию из цикла Елены Лейтес "Советская архитектура эпохи авангарда. Вехи, течения, мастера" вы можете посмотреть на M24.ru:

