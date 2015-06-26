Лекция онлайн: Висенте Гуайарт об облике городов в эпоху интернет-культуры

Фото: www.guallart.com

30 июня в Институте медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка" состоится лекция архитектора городского совета и директора департамента городской среды Барселоны Висента Гуайарта по теме "Лаборатория новых форм городской жизни".

Висенте Гуайарт исследовал взаимосвязь между архитектурой, природой и технологиями при создании новых моделей развития городов в информационном обществе.

Испанский архитектор расскажет об изменениях урбанистического пространства, спровоцированных эпохой интернет-культуры. Он расскажет о том, как сказывается превращение рабочих в бизнесменов, а потребителей – в производителей. Также слушателям объяснят, что такое самодостаточный город, и как устроены городские информационные потоки.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 20.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.