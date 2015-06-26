Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 июня 2015, 17:43

Культура

Лекция онлайн: Висенте Гуайарт об облике городов в эпоху интернет-культуры

Фото: www.guallart.com

30 июня в Институте медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка" состоится лекция архитектора городского совета и директора департамента городской среды Барселоны Висента Гуайарта по теме "Лаборатория новых форм городской жизни".

Висенте Гуайарт исследовал взаимосвязь между архитектурой, природой и технологиями при создании новых моделей развития городов в информационном обществе.

Испанский архитектор расскажет об изменениях урбанистического пространства, спровоцированных эпохой интернет-культуры. Он расскажет о том, как сказывается превращение рабочих в бизнесменов, а потребителей – в производителей. Также слушателям объяснят, что такое самодостаточный город, и как устроены городские информационные потоки.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 20.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 30 июня в 20.00
  • Что: лекция об облике современных городов
  • Кто: Висенте Гуайарт
  • Кому смотреть: начинающим архитекторам и дизайнерам

В ожидании начала трансляции смотрите другие лекции об архитектуре:


Сюжеты: Лекции на M24.ru: смотрите скоро , Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
архитектура дизайн прямые трансляции Мослекторий Институт медиа архитектуры и дизайна Стрелка смотреть онлайн на m24.ru

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика