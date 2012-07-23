"Огонек": понедельник, 23 июля 2012 года

Несвятая троица

На прошлой неделе пятимесячная история арестованных участниц группы Pussy Riot дошла до суда: предъявлено обвинение в окончательной редакции, состоялось первое

судебное слушание. Перед началом процесса "Огонек" поговорил с родственниками

подсудимых

Мария Портнягина, "Огонек"



Болейте на здоровье!

Перед стартом главного спортивного шоу года, "Огонек" составил десятку самых

интересных олимпийских соревнований и выделил спортсменов, от которых зависит

итоговый успех сборной России.

Александр Беляев, Антон Откидач, "Огонек"



Девушка из Нью-Йорка, девочка из Москвы

Если бы она не уехала из России, сегодня ее песни звучали бы на радио "Шансон",

которое было бы совершенно другим, как, возможно, и таксисты, его слушающие

Борис Барабанов, "Огонек"



"Город муляжей — это аморально"

Памятники советской архитектуры — следующие жертвы после снесенных особняков и

усадеб старой Москвы. Об этом рассказал Алексей Гинзбург, архитектор и внук создателя

шедевра конструктивизма — Дома Наркомфина

Екатерина Данилова, "Огонек"



Пушкин в Италии

Как сложилась судьба первого в мире памятника великому русскому поэту

Как это ни странно, но в Италии, куда Пушкин не раз устремлялся в помыслах и стихах, с

именем нашего невыездного поэта связано многое. И пусть не был Александр Сергеевич

на берегах Тибра, но путешествие по пушкинскому Риму все-таки возможно, если

всмотреться в его площади, дворцы и развалины, в таблички улиц и памятников. И тогда

внимательному взору откроются невидимые нити, связывающие Вечный город с именем и

творчеством великого русского поэта, вспомнится немало римских пушкинских адресов.

Алексей Букалов, Рим, "Огонек"