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Свежая пресса

23 июля 2012, 12:24

"Огонек": понедельник, 23 июля 2012 года

архитектура Pussy Riot свежая пресса

Несвятая троица

На прошлой неделе пятимесячная история арестованных участниц группы Pussy Riot дошла до суда: предъявлено обвинение в окончательной редакции, состоялось первое
судебное слушание. Перед началом процесса "Огонек" поговорил с родственниками
подсудимых

Мария Портнягина, "Огонек"


Болейте на здоровье!

Перед стартом главного спортивного шоу года, "Огонек" составил десятку самых
интересных олимпийских соревнований и выделил спортсменов, от которых зависит
итоговый успех сборной России.

Александр Беляев, Антон Откидач, "Огонек"


Девушка из Нью-Йорка, девочка из Москвы

Если бы она не уехала из России, сегодня ее песни звучали бы на радио "Шансон",
которое было бы совершенно другим, как, возможно, и таксисты, его слушающие

Борис Барабанов, "Огонек"


"Город муляжей — это аморально"

Памятники советской архитектуры — следующие жертвы после снесенных особняков и
усадеб старой Москвы. Об этом рассказал Алексей Гинзбург, архитектор и внук создателя
шедевра конструктивизма — Дома Наркомфина

Екатерина Данилова, "Огонек"


Пушкин в Италии

Как сложилась судьба первого в мире памятника великому русскому поэту
Как это ни странно, но в Италии, куда Пушкин не раз устремлялся в помыслах и стихах, с
именем нашего невыездного поэта связано многое. И пусть не был Александр Сергеевич
на берегах Тибра, но путешествие по пушкинскому Риму все-таки возможно, если
всмотреться в его площади, дворцы и развалины, в таблички улиц и памятников. И тогда
внимательному взору откроются невидимые нити, связывающие Вечный город с именем и
творчеством великого русского поэта, вспомнится немало римских пушкинских адресов.

Алексей Букалов, Рим, "Огонек"

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