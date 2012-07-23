"Огонек": понедельник, 23 июля 2012 года

Несвятая троица
На прошлой неделе пятимесячная история арестованных участниц группы Pussy Riot дошла до суда: предъявлено обвинение в окончательной редакции, состоялось первое
судебное слушание. Перед началом процесса "Огонек" поговорил с родственниками
подсудимых
Мария Портнягина, "Огонек"
Болейте на здоровье!
Перед стартом главного спортивного шоу года, "Огонек" составил десятку самых
интересных олимпийских соревнований и выделил спортсменов, от которых зависит
итоговый успех сборной России.
Александр Беляев, Антон Откидач, "Огонек"
Девушка из Нью-Йорка, девочка из Москвы
Если бы она не уехала из России, сегодня ее песни звучали бы на радио "Шансон",
которое было бы совершенно другим, как, возможно, и таксисты, его слушающие
Борис Барабанов, "Огонек"
"Город муляжей — это аморально"
Памятники советской архитектуры — следующие жертвы после снесенных особняков и
усадеб старой Москвы. Об этом рассказал Алексей Гинзбург, архитектор и внук создателя
шедевра конструктивизма — Дома Наркомфина
Екатерина Данилова, "Огонек"
Пушкин в Италии
Как сложилась судьба первого в мире памятника великому русскому поэту
Как это ни странно, но в Италии, куда Пушкин не раз устремлялся в помыслах и стихах, с
именем нашего невыездного поэта связано многое. И пусть не был Александр Сергеевич
на берегах Тибра, но путешествие по пушкинскому Риму все-таки возможно, если
всмотреться в его площади, дворцы и развалины, в таблички улиц и памятников. И тогда
внимательному взору откроются невидимые нити, связывающие Вечный город с именем и
творчеством великого русского поэта, вспомнится немало римских пушкинских адресов.
Алексей Букалов, Рим, "Огонек"