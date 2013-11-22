Москва-река станет похожей на каналы в Венеции

"Интервью": Сергей Кузнецов рассказал о развитии столичных окраин

В Москве началась работа по формированию предварительной концепции развития Москвы-реки. После этого будет объявлен международный конкурс, как ранее по Зарядью. Об этом в эфире телеканала "Москва 24" рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Зарядье является, безусловно, одним из ключевых мест здесь, потому что это центральная точка, куда приезжают и уезжают. У нас есть тоже своя площадь Сан-Марко - это Красная площадь. Но у нас, мне кажется, даже интереснее, потому что Венеция лишена такого зеленого пространства рекреационного, а у нас оно будет", - сказал он.

Главный архитектор города отметил большой потенциал Москвы-реки, который еще не раскрыт полностью. "Можно развивать, во-первых, и фасад вдоль реки, и транспорт, который циркулирует по реке. Мы можем иметь такой же аттракцион, как в Венеции, можем намного больше, чем сейчас перемещаться по реке", - рассказал Кузнецов.

По его словам, на работу по развитию концепции Москвы-реки уйдет примерно год.