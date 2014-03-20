Дискуссия "Дизайн в архитектуре" состоится в ЦВЗ "Манеж"

Фото: М24

В четверг, 20 марта, в центральном выставочном зале "Манеж" состоится дискуссия на тему "Дизайн в архитектуре". Онлайн-трансляцию мероприятия, на котором затронут темы новых направлений дизайна и современного архитектурного образования в российском контексте, проведет M24.ru.

Также в рамках проекта состоится обсуждение следующих вопросов: "Как архитектору попасть в портфолио девелоперских проектов?", "Архитектор: на стороне бизнеса или общества?", "Должны ли технологии преобладать над эстетикой?", "Как молодым архитекторам заявить о себе?", "Вычислительная архитектура".

Модератор встречи - глава проектной группы Союза творческих территорий, партнер российско-датскогобюро Citymakers, генерального проектировщик мастер-плана АртКвартала Петр Кудрявцев.

В дискуссии примут участие главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, директор МАРШ, архитектор, доцент МАРХИ, член правления союза московских архитекторов Никита Токарев, вице-президент Союза московских архитекторов, заведующий кафедрой Московского архитектурного института Елена Баженова, а также совладельцы и руководители столичного архитектурного бюро Александр Цимайло и Николай Ляшенко.

Начало трансляции в 16.00

Трансляция завершена.