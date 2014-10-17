Про архитектуру: британские эксперты выступят на Moscow Design Week

Фото: britishcouncil.ru

В субботу, 18 октября, в столице проведет лекцию британский архитектор Стефани Макдональд и ее коллеги из бюро 6a Architects. Посмотреть прямую трансляцию занятия можно будет на M24.ru.

Лекция станет частью British Design Days - образовательной программы от британских дизайнеров, организованной в рамках Moscow Design Week и Перекрестного Года культуры Великобритании и России. Стефани и другие спикеры представят свои проекты и расскажут о британских тенденциях в области архитектуры.

Стефани Макдоналд изучала архитектуру в Mackintosh School of Architecture, Королевском колледже искусств и университете Метрополитан в Лондоне. В 2001 году она вместе с партнером Томом Эмерсоном основала свое собственное архитектурное бюро - 6а Architects. Стефани консультирует международный фестиваль искусств в Глазго и читает лекции по всему миру.

На счету бюро 6a Аrchitects - проекты галерей современного искусства, образовательных учреждений, решений для исторических зданий. Студия получила множество престижных архитектурных наград.

Среди работ 6a Аrchitects - центр современного искусства Raven Row, галерея South London Gallery, реставрация модных галерей в Музее Виктории и Альберта, фасад бутика Paul Smith в Лондоне, а также дизайн выставок для Tate Britain, лондонского Музея Дизайна, музея Stedelijk и галереи Hayward. В настоящее время 6a Аrchitects готовят решения для общежития Кембриджского университета, фотостудию художника Юргена Теллера и прототип для интернет-кинотеатра Mubi.

Когда : 18 октября в 16.00 - 17.30

Кто : британские архитекторы

О чем : об архитектуре

Кому смотреть : тем, кому интересны тенденции британской архитектуры



Начало - в 16.00. Запись лекции можно будет найти на нашем сайте.