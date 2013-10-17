Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 октября 2013, 13:05

Культура

Об истории архитектуры новичкам и любителям расскажут в ЗИЛе

Фото: ИТАР-ТАСС

Культурный центр ЗИЛ запускает образовательный проект под названием "Архитектура: руководство к пониманию". На лекциях, цикл которых стартует в четверг, 17 октября, ждут как новичков, так и тех, у кого уже имеются базовые архитектурные знания.

Авторитетные специалисты архитектурной среды расскажут о том, чем отличается барокко от модерна, что и как творили культовые архитекторы разных эпох и чем притягательна архитектура сама по себе.

Стартует проект с лекции "Типы архитектурного пространства", слушатели которой узнают об организации внутренних дворов-атриумов, линейной конфигурации построек, ступенчатых зданиях и многом другом.

В октябре и ноябре посетителей ЗИЛа ждут также занятия "Предыстория современной архитектуры: историзм и модерн", "Искусство и архитектура авангарда 1910-20-х годов", "Архитектура Москвы XX века – планы реконструкции и ключевые здания и ансамбли", "Архитектура индустриализации – полносборные дома и микрорайоны". Чтобы попасть на лекции, необходимо зарегистрироваться.

Сайты по теме


архитектура Культурный центр ЗИЛ лектории смотреть онлайн на m24.ru

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика