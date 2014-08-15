Два здания в центре Москвы получат статус архитектурных памятников

Фото: m24.ru

Два исторических здания в центре столицы могут признать памятниками архитектуры. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Москвы.

В частности, статус архитектурного памятника планируется присвоить городской усадьбе Толоконниковых на Новокузнецкой улице. Также монументом может стать жилой дом купца Федорова второй половины XIX века в 3-м Монетчиковском переулке.

Еще шести зданиям департамент в этом статусе отказал. Речь идет о жилом доме 1930-х годов на Ленинградском проспекте и о городской усадьбе Е.Л. Маринг-Дарбель. Последнее здание в Крестодвиженском переулке неоднократно перестраивалось в начале и второй половине ХХ века.

Кроме того, не станет памятником архитектуры доходный дом 1915 года в Померанцевом переулке и ансамбль церкви Всех Скорбящих Радость XVIII-XIX веков. Также отказ в присвоении мемориального статуса коснется жилого дома 1948 года на Тверской улице и служебного корпуса в усадьбе Бухвостовых середины XIX века.