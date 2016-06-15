Сегодня после работы: чем заняться вечером 15 июня

Кадр из фильма "Вторая жизнь Уве", режиссер Ханнес Хольм (2015)

Летом после работы хочется отправиться куда угодно, только не домой. Каждый будний день на m24.ru мы публикуем пару вариантов, как провести вечер с пользой и удовольствием. Сегодня посмотрим на историю на макро- и на микроуровне.

С 18:00. История одной страны

Московские дома интересно рассматривать как минимум с двух точек зрения: геометрической и эмоциональной. В галерее "Граунд Ходынка" собрали работы художников, которым удалось зафиксировать разом и то, и другое. Хрущевки, советские подъезды и бетонные заборы демонстрируют функциональность и триумф схемы над внешним украшательством. В сегодняшнем ландшафте они транслируют ностальгию и пассеизм, благодаря чему "коробки" и их элементы обретают новый мощный смысл. Взглянуть по-новому на архитектуру модернизма можно по адресу: улица Новопесчаная, дом 23/7. Выставка называется "Простое равенство: внутренний модернизм", в первый вечер платить за вход не нужно. Галерея работает до 20:00.

Дмитрий Лукьянов. Проект Instant Tomorrow

20:00. История одного человека

Начинается фестиваль "Новое кино Швеции". В этой стране очень много талантов кроме Ингрид Бергман и Ингмара Бергмана, жанры от комедий до биографий и сюжеты от семейных драм до политических интриг. Убеждаться можно будет ежедневно до 21 июня. Первый фильм – "Вторая жизнь Уве" Ханнеса Хольма, вышедший в прошлом году. Пожилой герой отправлен на пенсию новым руководителем, но скучать не намерен – такой характер. Решение убить себя придется отложить: новые соседи – люди неугомонные, а он не может терпеть беспорядка и переполохов. Параллельно вам покажут, как счастлив был Уве, пока рядом была его жена. Билеты пока есть, стоят 400 рублей. Трейлер на шведском.

