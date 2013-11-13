Форма поиска по сайту

13 ноября 2013, 18:05

Культура

Архитектура: Роберто Вентури

Новое крыло Национальной галереи в Лондоне авторства Роберто Вентури. Фото: C.G.P.Grey

Роберто Вентури - американский архитектор, лауреат Притцкеровской премии, один из родоначальников постмодернизма. Его теоретические работы и проекты заложили основу нового направления в архитектуре: постмодернизма.

В своих работах он безаппеляционно смешивает все времена, жанры и стили, утверждая, что современный человек в своих вкусах и предпочтениях всеяден (эклектичен). В архитектуре мэтр демонстрирует искривленные, противоречивые, двусмысленные формы, будучи уверенным, что для жизненности характерна хаотичность. При этом модернизм он упрекает в прямолинейности, простоте и скуке.

