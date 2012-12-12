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Культурное наследие

12 декабря 2012, 15:07

Московский Манеж: 195 лет со дня открытия

архитектура манеж культурное наследие

Манеж был открыт 195 лет назад – 12 декабря 1817 года. Это событие было приурочено к 5-летней годовщине победы России в Отечественной войне 1812 года. Изначально здание было предназначено для конной выездки царских полков. Проект здания принадлежит испанскому и российскому государственному деятелю, ученому и архитектору Августину Бетанкуру. Архитектор спроектировал уникальное здание, в котором полк мог бы маневрировать безо всяких помех. Он использовал уникальную в своем роде конструкцию стропил, благодаря которой здание шириной 45 м перекрывалось без внутренних опор, а 30 деревянных ферм опирались на одни только наружные стены.

Фото: ИТАР-ТАСС


Манеж был построен в стиле классицизма. На торцовых фасадах здания расположены фронтоны и аркада. Мотив аркад повторяется и на боковых фасадах. Монументальность зданию придают укрупненные пропорции, ритм колонн и пилонов. Внутреннее пространство Манежа было полностью открытым и просматриваемым. В 1824—1825 годах над фасадами Манежа работал архитектор Осип Бове. Ему принадлежит декоративное скульптурное убранство фасадов.

Выставки в Манеже стали проводиться с 1830-х годов, однако только в 1957 году здание официально стало Центральным выставочным залом Москвы. С этого года в Манеже стали постоянно устраиваться выставки и другие публичные мероприятия.

Здание Манежа сильно пострадало от пожара 14 марта 2004 года. Неповрежденными остались только массивные наружные стены здания.

Фото: ИТАР-ТАСС

Манеж был перестроен по проекту архитектора Павла Андреева. При этом в здании были полностью изменены интерьеры и некоторые детали на фасадах. В здании были установлены эскалаторы, лифты и стеклянные ограждения. Также был "открыт" потолок здания и воссозданные фермы Бетанкура. Реконструкция позволила значительно увеличить выставочные площади Манежа и количество парковочных мест вблизи Кремля.

В апреле 2005 года Манеж был открыт после реконструкции, в обновленном здании сразу после открытия была представлена выставка художника Сергея Андрияки и его учеников.

Восстановление Манежа. Фото: ИТАР-ТАСС


За свою почти 200-летнюю историю Манеж "видел" множество мероприятий. Среди них: концерт Гектора Берлиоза совместно с Николаем Рубинштейном, Политехническая выставка 1872 года, прощание с императором Александром III, известная выставка художников-авангардистов "30 лет МОСХ" 1962 года, выставка Ильи Глазунова, а также выставка "АРТ-Манеж" 1996 года. В эти дни в Манеже проходит международный архитектурный фестиваль "Зодчество".

Манеж расположен в самом центре Москвы, на Моховой улице, дом № 1/9.

Сюжет: Москва архитектурная

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