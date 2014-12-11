Сергей Кузнецов и Карима Нигматулина - о будущем окрестностей Москвы-реки

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
На второй день Мосурбанфорума состоится сессия "Москва-река как источник регенерации городских территорий". Как соблюсти экологические требования? Как проходит джентрификация приречья? Какие меры могут дать быстрый эффект? В мероприятии примут участие Сергей Кузнецов и Карима Нигматулина, будет представлен проект-победитель конкурса на развитие реки.
Прямую трансляцию смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 15.30.
- Когда: 12 декабря
- Кто: Сергей Кузнецов и Карима Нигматулина, другие спикеры
- Что: дискуссия о дальнейшем развитии окрестностей Москвы-реки
- Кому смотреть: убежденным, что Москва-река - главная артерия города