Сергей Кузнецов и Карима Нигматулина - о будущем окрестностей Москвы-реки

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

На второй день Мосурбанфорума состоится сессия "Москва-река как источник регенерации городских территорий". Как соблюсти экологические требования? Как проходит джентрификация приречья? Какие меры могут дать быстрый эффект? В мероприятии примут участие Сергей Кузнецов и Карима Нигматулина, будет представлен проект-победитель конкурса на развитие реки.

Прямую трансляцию смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 15.30.