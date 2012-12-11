Хуснуллин призывает чаще использовать дерево в строительстве

Марат Хуснуллин. Фото: ИТАР-ТАСС

Заместитель мэра Москвы по градостроительству и строительной политике Марат Хуснуллин призывает архитекторов чаще использовать дерево в строительстве.



Он отметил, что Россия всегда славилась памятниками деревянного зодчества, и считает, что сегодня использование лесных ресурсов обладает большим потенциалом, сообщает "Интерфакс".

"Для России использование леса, дерева в строительстве – это элементы своей идентичности, своего лица. Россия всегда славилась памятниками деревянного зодчества", – сказал Хуснуллин на открытии международного фестиваля архитектуры "Зодчество".

На фестивале состоялось награждение победителей и участников конкурса на создание концепции развития московской агломерации. Напомним, конкурс, продолжавшийся полгода, завершился 5 сентября 2012 года победой иностранных команд – коллектива Antoine Grumbach et Associes из Франции и Urban Design Associates из Америки.