Про киберкультуру: москвичам расскажут историю города в дизайне

Фото: m24.ru

В понедельник, 11 августа, в институте "Стрелка" москвичам расскажут историю города в дизайне. Онлайн-трансляцию мероприятия можно будет посмотреть на M24.ru.

Лекцию прочитает дизайнер главных офисов Google и Walmart Гуто Рекена. Он расскажет о том, как использовать цифровые и гибридные технологии для создания объектов из необычных материалов - поэзии, эмоций и воспоминаний.

Также Рекена откроет секрет, как использовать накопившийся опыт в век киберкультуры и почему активное взаимодействие является двигателем развития в общественном пространстве.

Когда: 11 августа, 20.00 Кто: архитектор Гуто Рекен Кому смотреть: дизайнерам, архитекторам и всем неравнодушным к облику родного города



Начало трансляции в 20.00.