Про киберкультуру: москвичам расскажут историю города в дизайне

Фото: m24.ru
В понедельник, 11 августа, в институте "Стрелка" москвичам расскажут историю города в дизайне. Онлайн-трансляцию мероприятия можно будет посмотреть на M24.ru.
Лекцию прочитает дизайнер главных офисов Google и Walmart Гуто Рекена. Он расскажет о том, как использовать цифровые и гибридные технологии для создания объектов из необычных материалов - поэзии, эмоций и воспоминаний.
Также Рекена откроет секрет, как использовать накопившийся опыт в век киберкультуры и почему активное взаимодействие является двигателем развития в общественном пространстве.
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Начало трансляции в 20.00.