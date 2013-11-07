Главный архитектор Москвы прочел лекцию об архитектурном рисунке

Сергей Кузнецов рассказал об особенностях архитектурного рисунка

Рисунок не только помогает формировать архитектурное мышление, но и является главным способом его совершенствования. О роли рисунка в работе архитектора рассказал на лекции главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Сетевое издание M24.ru провело онлайн-трансляцию мероприятия.

Архитектурный рисунок - это не только движущая сила проекта, но и богатейшая возможность для самовыражения. Несмотря на развитие цифровых технологий, архитектурный рисунок по-прежнему играет важную роль в современном мире и ложится в основу сотен тысяч проектов. Но часто рисунок архитектора остается единственным воплощением идеи, так никогда и не материализовавшись. Однако бывает и другая сиутация, когда архитектор рисует проект, заранее зная, что реализовывать его никогда не будут.

Бумажная архитектура

Бумажная архитектура - это не только проекты, которые по каким-либо причинам не были реализованы, но и безграничный полет фантазии, искусство утопии, в котором автор не загнан ни в какие рамки. При строительстве любого здания надо учитывать стоимость работ и материалов, архитектурную среду того места, где будут строить новый объект, да и просто физическую возможность возвести сооружение. Все это должен учитывать и архитектор. Но если то, что он рисует, изначально не должно быть реализовано, то с мастера снимаются любые ограничения.

Отцом бумажной архитектуры считается Джованни Баттиста Пиранези. За свою жизнь он построил только одно здание, зато создал огромные серии гравюр с изображениями римской и придуманной им небывалой архитектуры.

В России направление было популярно в 80-х годах. Во времена дефицита и безденежья главными принципами советской архитектуры были отказ от излишеств и экономия. Архитекторы также были ограничены в средствах и не могли украшать город своими замыслами. Но на ватмане они творили чудеса. От полета фантазии архитектурный рисунок становился еще красивее. Возможно, именно это раскрепощение позволило работам российских специалистов выйти на международный уровень.

Архитектор Сергей Кузнецов рассказал о первых работах

В то время флагманами бумажной архитектуры были Александр Бродский (по его проекту был построен "Дом у пятой лунки", расположенный в курортном поселке Пирогово), Илья Уткин (реализовал множество проектов как в России, так и за рубежом, среди них жилой микрорайон Марфино) и многие другие. Работы российских авторов неоднократно получали призы, в том числе на японских конкурсах и Венецианской Биеннале - одном из самых известных форумов мирового искусства, международной художественной выставке, которая проводится раз в два года с участием международного жюри.

Сергей Кузнецов считает, что архитектурный рисунок необходим как для саморазвития архитектора, так и для воспитания вкуса. И этот вид архитектурной идеи не заменят никакие цифровые технологии.

Музей архитектурного рисунка

Коллекции архитектурной графики есть во многих странах мира, но до этого лета музеев для них никто не строил. Летом архитекторы Сергей Чобан и Сергей Кузнецов открыли в Кристенштрассе (восточная часть Берлина) первый музей архитектурного рисунка, где были собраны сотни работ известных авторов.

Общая площадь музейного здания составила почти 500 квадратных метров, а выглядит оно по-современному и необычно. Фасад здания выполнен в виде башни из пяти объемов, поставленных друг на друга живописной стопкой - в каждом по этажу. Четыре нижних блока отлиты из бетона по 3D-технологии. В самих стенах можно разглядеть черты архитектурной фантазии Пьетро ди Готтардо Гонзага (автор многих театральных декораций), а молочный оттенок бетона напоминает слегка потемневший от времени пергамент.

Внутри музея для правильного хранения рисунков поддерживается оптимальная температура воздуха. Современные системы кондиционирования позволили даже выставить оригиналы Джованни Батиста Пиранези. Пятнадцать его рисунков из серии "Пестум" в таком виде больше нигде не выставлялись, и даже в Музее сэра Джона Соуна в Лондоне, откуда они прибыли, в залах вывешивались копии, а не подлинники (музей находится в доме, в котором жил архитектор, а ценной частью коллекции являются 30 тысяч архитектурных чертежей, собранных Соуном, а также более 250 моделей различных зданий).

Новый частный музей сразу заявил о себе на высочайшем международном уровне. Его создатели планируют выставлять рисунки архитекторов всего мира и организовывать по 4 выставки в год, тем самым подчеркивая значимость этого вида искусства, который в истории архитектуры всегда играл подчиненную роль.

Сергей Кузнецов

Сергей Кузнецов родился в 1977 году в Москве, в 2001 году окончил Московский архитектурный институт. Уже во время учебы Кузнецов основал свою первую архитектурную мастерскую, которая помимо проектирования зданий занималась разработкой трехмерной компьютерной графики. В 2006 году эта мастерская вошла в объединение "SPEECH Чобан & Кузнецов", руководящим партнером которого Сергей Кузнецов был до 2012 года, когда перешел на работу в правительство Москвы.

По проектам бюро были реализованы такие знаковые проекты, как офисное здание на Ленинском проспекте, жилой дом "Гранатный, 6", жилой комплекс "Грюнвальд" и деловой центр "Аквамарин" на Озерковской набережной.

Сегодня Сергей Кузнецов не только один из основателей музея архитектурного рисунка, но и главный архитектор города Москвы.