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Экология

07 июля 2014, 17:50

Лекции недели: меняющийся Берлин, женская красота и экология

архитектура экология лекции институт Стрелка трансляции смотреть онлайн на m24.ru

Лекция режиссера "Ассы", уникальная архитектура Берлина, важность экологии и ненужность тестов на IQ. Сетевое издание M24.ru традиционно рассказывает о лекциях, которые можно посетить в городе, и трансляциях онлайн-лектория.

Трансляции на M24.ru

В рамках Летней киноакадемии Никиты Михалкова выступит знаменитый актер Валентина Гафт. Спикер расскажет о профессии, поделится историями из жизни театра и кино и ответит на вопросы участников.

Трансляция начнется 8 июля в 14.30

Второй трансляцией недели станет эфир из кинотеатра "Ролан". Там выступит отечественный режиссер и лауреат "Кинотавра" Александр Котт. Автор расскажет о своей картине "Брестская крепость" и обсудит ленту со зрителями.

Трансляция начнется 8 июля в 17.30

Режиссер "Ассы" и "Ста дней после детства" Сергей Соловьев выступит с лекцией в четверг. Подробности - в нашем онлайне.

Трансляция начнется 10 июля в 14.30

Больше лекций - по ссылке.


Понедельник, 7 июля

Фрагмент Берлинской стены. Фото: ИТАР-ТАСС

Почти два десятка лет Берлин был разделен стеной и фактически существовал без городского центра. После воссоединения Германии архитекторам пришлось потрудиться для того, чтобы перестроить немецкую столицу. О том, какие решения помогли городской среде Берлина стать лучше и комфортнее, расскажут на тематической лекции. Специальные гости - швейцарский архитектор Макс Дудлер, глава департамента городского развития Берлина Манфред Кюне и другие - поговорят об удивительном архитектурном опыте Берлина. Кроме того, в рамках встречи эксперты обсудят, насколько комфортна городская среда в Москве и предложат варианты преображения столичных территорий. В частности, Раушской набережной и строящегося парка "Зарядье".

  • Место: Институт "Стрелка", Берсеневская набережная, 14, стр. 5А
  • Время: 20.00
  • Стоимость: бесплатно
  • Что можно узнать на лекции: как преобразился Берлин


    • Вторник, 8 июля

    Фото: M24.ru

    Красиво, грамотно и правильно говорить научат на мастер-классе во вторник. Организаторы убеждены: ораторское искусство поможет вам избавиться, если не от всех проблем, то хотя бы от половины. На занятии научат бороться с неуместным волнением, нелепой жестикуляцией и расскажут, как правильно общаться и превратиться в гуру коммуникабельности.

  • Место: Тренинг-центр "Игрокс", Земляной Вал, 24/32
  • Время: 19.30
  • Стоимость: 300 рублей
  • Что можно узнать на лекции: потренироваться в красноречии и научиться не волноваться перед публичными выступлениями


    • Среда, 9 июля

    Фото: ИТАР-ТАСС

    Для того чтобы спасти мир, не нужно летать над городом в костюме Супермена, достаточно просто сортировать мусор и отказаться от пары-тройки вредных продуктов, убивающих не только окружающую среду, но и наше здоровье. О том, как дружить с природой и какие шаги предпринимать в этом направлении, расскажет эксперт фонда WWF и автор книг по экологии Елена Смирнова.

  • Место: Парк искусств "Музеон", Крымская набережная
  • Время: 19.30
  • Стоимость: вход свободный
  • Что можно узнать на лекции: как подружиться с экологией и сделать планету немного лучше


    • Четверг, 10 июля

    Фото: ИТАР-ТАСС

    Тесты на IQ давно устарели, а потребность измерить интеллект по-прежнему актуальна. Психолог и преподаватель РГГУ Сергей Мац поможет проверить уровень интеллекта, а также расскажет, зависят ли умственные способности от пола, расы и генетики. Кроме того, спикер познакомит с понятием эмоционального интеллекта (EQ) и объяснит, почему этот тест сегодня становится важнее IQ.

  • Место: Парк искусств "Музеон", Крымская набережная
  • Время: 19.30
  • Стоимость: 350 рублей
  • Что можно узнать на лекции: на что способен ваш интеллект


    • Пятница, 11 июля

    Фото: ИТАР-ТАСС

    Как менялись представления о женской красоте и почему мужчины перестали восхищаться пампушками, отдав предпочтение модельным сорока килограммам? Как выглядели спа-салоны во Франции и чем красились древние египтянки? Обо всем этом - в авторской лекции историка моды и коллекционера винтажных аксессуаров Марии Яшковой.

  • Место: Книжный магазин-лекторий "Читалка", Жуковского, 4
  • Время: 19.30
  • Стоимость: 300 рублей
  • Что можно узнать на лекции: историю женской красоты

    • Сюжет: Расписание столичных лекций

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