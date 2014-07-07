Лекции недели: меняющийся Берлин, женская красота и экология

Лекция режиссера "Ассы", уникальная архитектура Берлина, важность экологии и ненужность тестов на IQ. Сетевое издание M24.ru традиционно рассказывает о лекциях, которые можно посетить в городе, и трансляциях онлайн-лектория.

Трансляции на M24.ru В рамках Летней киноакадемии Никиты Михалкова выступит знаменитый актер Валентина Гафт. Спикер расскажет о профессии, поделится историями из жизни театра и кино и ответит на вопросы участников. В рамках Летней киноакадемии Никиты Михалкова выступит знаменитый актер Валентина Гафт. Спикер расскажет о профессии, поделится историями из жизни театра и кино и ответит на вопросы участников. Трансляция начнется 8 июля в 14.30 Второй трансляцией недели станет эфир из кинотеатра "Ролан". Там выступит отечественный режиссер и лауреат "Кинотавра" Александр Котт. Автор расскажет о своей картине "Брестская крепость" и обсудит ленту со зрителями. Трансляция начнется 8 июля в 17.30 Режиссер "Ассы" и "Ста дней после детства" Сергей Соловьев выступит с лекцией в четверг. Подробности - в нашем онлайне. Трансляция начнется 10 июля в 14.30 Больше лекций - по ссылке.





Понедельник, 7 июля

Фрагмент Берлинской стены. Фото: ИТАР-ТАСС

Почти два десятка лет Берлин был разделен стеной и фактически существовал без городского центра. После воссоединения Германии архитекторам пришлось потрудиться для того, чтобы перестроить немецкую столицу. О том, какие решения помогли городской среде Берлина стать лучше и комфортнее, расскажут на тематической лекции. Специальные гости - швейцарский архитектор Макс Дудлер, глава департамента городского развития Берлина Манфред Кюне и другие - поговорят об удивительном архитектурном опыте Берлина. Кроме того, в рамках встречи эксперты обсудят, насколько комфортна городская среда в Москве и предложат варианты преображения столичных территорий. В частности, Раушской набережной и строящегося парка "Зарядье".

Место: Институт "Стрелка", Берсеневская набережная, 14, стр. 5А Время: 20.00 Стоимость: бесплатно Что можно узнать на лекции: как преобразился Берлин



Вторник, 8 июля

Фото: M24.ru

Красиво, грамотно и правильно говорить научат на мастер-классе во вторник. Организаторы убеждены: ораторское искусство поможет вам избавиться, если не от всех проблем, то хотя бы от половины. На занятии научат бороться с неуместным волнением, нелепой жестикуляцией и расскажут, как правильно общаться и превратиться в гуру коммуникабельности.

Место: Тренинг-центр "Игрокс", Земляной Вал, 24/32 Время: 19.30 Стоимость: 300 рублей Что можно узнать на лекции: потренироваться в красноречии и научиться не волноваться перед публичными выступлениями



Среда, 9 июля

Фото: ИТАР-ТАСС

Для того чтобы спасти мир, не нужно летать над городом в костюме Супермена, достаточно просто сортировать мусор и отказаться от пары-тройки вредных продуктов, убивающих не только окружающую среду, но и наше здоровье. О том, как дружить с природой и какие шаги предпринимать в этом направлении, расскажет эксперт фонда WWF и автор книг по экологии Елена Смирнова.

Место: Парк искусств "Музеон", Крымская набережная Время: 19.30 Стоимость: вход свободный Что можно узнать на лекции: как подружиться с экологией и сделать планету немного лучше



Четверг, 10 июля

Фото: ИТАР-ТАСС

Тесты на IQ давно устарели, а потребность измерить интеллект по-прежнему актуальна. Психолог и преподаватель РГГУ Сергей Мац поможет проверить уровень интеллекта, а также расскажет, зависят ли умственные способности от пола, расы и генетики. Кроме того, спикер познакомит с понятием эмоционального интеллекта (EQ) и объяснит, почему этот тест сегодня становится важнее IQ.

Место: Парк искусств "Музеон", Крымская набережная Время: 19.30 Стоимость: 350 рублей Что можно узнать на лекции: на что способен ваш интеллект



Пятница, 11 июля

Фото: ИТАР-ТАСС

Как менялись представления о женской красоте и почему мужчины перестали восхищаться пампушками, отдав предпочтение модельным сорока килограммам? Как выглядели спа-салоны во Франции и чем красились древние египтянки? Обо всем этом - в авторской лекции историка моды и коллекционера винтажных аксессуаров Марии Яшковой.