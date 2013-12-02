В лектории Музея Москвы расскажут об архитектурном образе столицы

2 декабря в Музее Москвы начнет работать лекторий. Там можно будет общаться с ведущими художниками, урбанистами, архитекторами, критиками и историками. Основные направления: "История Москвы", "История архитектуры", "Современное искусство" и "Современные музеи".

Фото: mosmuseum.ru

Первая лекция "Шесть веков московской архитектуры" краеведа Дениса Ромодина пройдет 2 декабря в 16.00 и будет посвящена образу Москвы. Он создавался не только в соответствии с потребностями его жителей и правящих слоев - также на него повлияли и мировые архитектурные тенденции.

На лекции Ромодин расскажет о принципах застройки столицы на протяжении шести веков со дня основания Москвы. Также посетители узнают, какие архитектурные стили и жанры оказали влияние на облик города, а какие направления не прижились.

С полной программой лекций можно ознакомиться на сайте Музея Москвы.

Вход на лекции свободный.