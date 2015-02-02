Лекция по архитектуре онлайн: “Куплю палаты с видом на Кремль”

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3 февраля, во вторник, в книжном магазине “Гиперион” состоится лекция Айрата Багаутдинова, историка инженерии, автора проекта “Москва глазами инженера”.

Лектор расскажет о строительстве допетровских палат XVII века, об устройстве деревянной избы и о появлении в Москве первых построек из кирпича.

Прямую трансляцию смотрите на этой странице в 19.30.