Лекция по архитектуре онлайн: “Куплю палаты с видом на Кремль”

Фото: ТАСС
3 февраля, во вторник, в книжном магазине “Гиперион” состоится лекция Айрата Багаутдинова, историка инженерии, автора проекта “Москва глазами инженера”.
Лектор расскажет о строительстве допетровских палат XVII века, об устройстве деревянной избы и о появлении в Москве первых построек из кирпича.
Прямую трансляцию смотрите на этой странице в 19.30.
- Когда: 3 февраля, в 19.30
- Что: лекция по архитектуре от автора проекта “Москва глазами инженера”
- Кто: Айрат Багаутдинов
- Кому смотреть: начинающим архитекторам и любителям архитектуры