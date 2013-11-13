Форма поиска по сайту

13 ноября 2013, 17:16

Архитектура: Уильям Митчелл

Фасад здания Массачусетского технологического института. Фото:www.facebook.com/MITnews

Уильям Митчелл - архитектор и урбанист, много лет возглавлявший отделение архитектуры и планирования Массачусетского технологического института. Автор семи книг, среди которых "Логика архитектуры: дизайн, вычисление и познание" (The Logic of Architecture: Design, Computation, and Cognition, 1990); "Город битов: пространство, место и информационный поток" (City of Bits: Space, Place and the Infobahn, 1995); "Располагая слова: символы, пространство и город" (Placing Words: Symbols, Space and the City, 2005) и другие.

архитекторы смотреть онлайн на m24.ru Уильям Митчелл

