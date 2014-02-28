Налог на сдаваемые квартиры будет зависеть от стоимости аренды

Размер налога сделают зависимым от арендной стоимости сдаваемого жилья

Сдавать квартиры в аренду станет выгоднее. Сейчас налоги за такие помещения платят двумя способами - традиционным - по 13 процентов в месяц и с помощью патента, который стоит 60 тысяч рублей в год. Последний выгоден только для владельцев дорогостоящих квартир.

Как сообщает телеканал "Москва 24", ближайшей осенью ситуация может измениться. Законодатели предлагают сделать размер налога зависимым от арендной стоимости сдаваемого жилья.

По словам заместителя руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Марии Андреевой, налог должен соответствовать площади жилого помещения. "Меньше квартира - меньше налог, больше квартира - больше налог. На федеральном уровне хотелось бы так же иметь возможность дифференцировать патент в зависимости от расположения квартиры", - отметила она.

Эксперты уверены: подойти к вопросу нужно внимательно. Чтобы размер налога напрямую зависел от размера арендной платы. А не наоборот.