Новый порядок аренды земли пополнит бюджет столицы

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти утвердили единый порядок оплаты аренды городской земли. Она равна одному проценту от кадастровой стоимости земельного участка.

Планируется, сто за счет этих поступлений доходы бюджета Москвы вырастут 8–10 процентов, или на 3-4 миллиарда рублей, пишет "Вечерняя Москва".

Ранее в столице не было единой схемы оплаты аренды, поэтому часто за расположенные рядом участки арендаторы платили разные суммы.

На новый расчет перешли еще в 2006 году. Если договор был заключен ранее, для него стоимость аренды оставалась прежней с учетом индексации.

Кадастровая оценка проводится в Москве раз в пять лет. До конца 2012 года действует оценка 2007 года.

В настоящее время в Москве насчитывается 95 тысяч земельных участков, из которых только 4 тысячи находятся в частной собственности. Кадастровая стоимость земли в столице приближается к рыночной. Поэтому по итогам ее пересмотра в 2013 году стоимость аренды может вырасти в полтора-два раза.