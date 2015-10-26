Четыре земельных участка сдадут в аренду под торговые центры

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Четыре земельных участка в районах плотной жилой застройки Москвы сдадут в аренду под строительство объектов торгового и бытового назначения, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Начальная стоимость участка площадью 0,48 гектара в Южном Бутове составляет 25,7 миллиона рублей. Согласно градостроительному плану, на территории разрешено строительство объекта площадью до 10,9 тысячи квадратных метров и высотой до пяти этажей. Кроме того, предусмотрено 137 машино-мест.

На северо-востоке города в аренду сдается земельный участок площадью 0,39 гектара, расположенный во внутригородском муниципальном образовании Северное, микрорайон 4 АБ, корпус 223. На территории разрешено строительство торгового объекта площадью до 2,1 тысячи квадратных метров с максимальной высотой в три этажа, также предусмотрена парковочная зона на 42 автомобиля. Начальная стоимость лота составляет 4,9 миллионов рублей.

Также, на северо-востоке столице в аренду сдается участок по улице Сельскохозяйственная, владение 18, корпус 3. Объект имеет площадь 0,18 гектара и предназначен для строительства торгового объекта. Градостроительным планом предусмотрено возведение здания площадью до 3,8 тысяч квадратных метров высотой до 4 этажей и одним подземным уровнем. Предусмотрена парковка на 40 автомобилей. Начальная стоимость лота составляет 13,4 миллиона рублей.

В Северном административном округе по улице Зорге, владение 5 сдается в аренду под торговый объект земельный участок площадью 0,11 гектара. На территории разрешено возведение объекта до 2,3 тысячи квадратных метров высотой до 4 этажей и одного подземного уровня. Также предусмотрена парковка на 26 машино-мест. Начальная стоимость лота составляет 6,7 миллиона рублей.

Заявки для участия в торгах принимаются до 30 ноября. Аукционы пройдут 3 декабря 2015 года.

Договоры аренды заключается сроком на 10 лет с возможность пролонгации.

Всего до конца 2015 года департамент Москвы по конкурентной политике планирует выставить на торги еще более 30 земельных участков с разным назначением.