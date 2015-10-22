Мосводоканал сдаст в аренду три земельных участка на 48 лет

Фото: ТАСС/Эмиль Матвеев

Мосводоканал предлагает взять в аренду три земельных участка на 48 лет с рассрочкой оплаты, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Так, сдается участок на юго-востоке города по адресу: улица Верхние поля, дом 32 площадью 20,2 тысяч квадратных метров с находящимся на нем имуществом. Начальная стоимость лота составляет 581,7 миллиона рублей.

Также на торги выставлен земельный участок в Люберецком районе вблизи деревни Машково площадью 473 тысячи квадратных метров. Минимальная стоимость – 616, 4 миллионов рублей.

На западе Москвы по адресу: улица Родниковая, дом 7, строение 28 в аренду сдается земельный участок площадью 7,4 тысячи квадратных метров с находящимся на нем нежилым зданием площадью 165,4 квадратных метра. Начальная стоимость объекта оценена в 55,7 миллионов рублей.

Все три земельные участка имеют хорошую транспортную доступность и сдаются в аренду сроком на 48 лет. За объекты по улице Верхние Поля и улице Родниковой предоставляется рассрочка на семь лет, а за землю в Машково – на пять.

Заявки для участия в торгах принимаются до 3 ноября, а сами аукционы пройдут 9 ноября 2015 года.

Напомним, проект "Биржа торгов" на ВДНХ стартовал в конце прошлого года. Онлайн-площадка ориентирована в первую очередь на представителей бизнеса и призвана сделать процедуру закупок как можно более прозрачной.

Посетители площадки могут получить информацию об инвестиционных и контактных предложениях правительства Москвы, принципах и критериях проведения госзакупок в российской столице, оформить все необходимые документы для участия в конкурсе, а также получить необходимую консультацию.

В I полугодии на бирже торгов было проведено 25 презентаций (роуд-шоу) предстоящих закупок, в которых приняли участие 1,5 тысячи потенциальных поставщиков.