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Экономика

20 августа 2014, 15:34

Квартиру в Москве можно снять минимум за 20 тысяч рублей

аренда жилье квартиры квартира недвижимость

Фото: ИТАР-ТАСС

Минимальная цена аренды квартиры в столице – 20 тысяч рублей. Об этом свидетельствует августовский рейтинг самого дешевого съемного жилья, составленный экспертами по недвижимости.

Самое дешевое московское съемное жилье находится на 19-этаже 22-этажного дома, расположенного в трех минутах ходьбы от метро "Бульвар адмирала Ушакова". Однокомнатная квартира, занявшая первое место в рейтинге компании ИНКОМ-недвижимость , сдается с мебелью и необходимой техникой.

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Есть и еще один вариант за ту же цену, расположенный рядом с "Кантемировской", но он менее удобен, так как хозяева хотели бы получить предоплату за год.

Другие однокомнатные квартиры, попавшие в первую десятку рейтинга, можно снять по цене от 22 до 30,5 тысяч рублей в месяц. Они расположены в шаговой доступности или в 10-15 минутах езды от станций "Петровско-Разумовская", "Преображенская площадь", "Щелковская", "Молодежная", "Новоясеневская", "Кунцевская", "Академическая". Самая "дорогая" из дешевых квартир Москвы расположена в 12-этажном доме недалеко от метро "Университет".

Как уже сообщало сетевое издание m24.ru, цены на квартиры эконом-класса в разных районах Москвы не слишком отличаются: в среднем однокомнатная жилплощадь сдается за 30-35 тысяч в месяц, а квартиры из двух комнат – за 42-45 тысяч.

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