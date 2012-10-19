В Москве изменился порядок расчета арендной платы за землю

Фото: ИТАР-ТАСС

С октября в столице изменился размер арендной платы за землю. Теперь, согласно постановлению московского правительства, он устанавливается в процентах от кадастровой стоимости земельного участка.

Ранее размер арендной платы за землю определялся исходя из площади участка и базовой ставки, дифференцируемой по видам деятельности арендаторов и территориально-экономическим зонам, сообщает РИА Новости.

Так, базовая ставка для участков под автозаправками составляла 150% от средней ставки по городу, для организаций общественного питания - 200%, а для организаций торговли - от 120% до 500%.

Теперь расчет учитывает кадастровую стоимость участка и базовую ставку, а также зависит от вида деятельности арендаторов. Например, для объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания ставка составляет 1,5% от кадастровой стоимости.

Для договоров аренды, в которых стоимость определялась по ставкам, установленным прежним распоряжением, срок платежа за четвертый квартал 2012 года продлен до 20 декабря.

Департамент земельных ресурсов в настоящее время рассылает уведомления об изменениях ставки арендной платы.