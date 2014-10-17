Портал "Наш город" за полгода принял более 250 жалоб на незаконную сдачу жилья

Фото: m24.ru
В первом полугодии 2014 года на портал "Наш город" поступило более 250 обращений о незаконной сдаче жилья в аренду. Об этом в интервью Агентству "Москва" сообщил глава департамента экономической политики и развития города Максим Решетников.
"Данные обращения проверяются в опорных пунктах охраны правопорядка и находятся на проверке в правоохранительных органах", - пояснил он.
Ранее он также сообщил, что в этом году в качестве налогов за сдачу в аренду жилья в бюджет города поступило 750 миллионов рублей, что почти на 50% выше показателей прошлого года. Он также добавил, что за аналогичный период прошлого года жители города подали около 16,5 тысяч деклараций на сумму около полумиллиарда рублей.
Ссылки по теме
- С начала года в бюджет поступило 750 млн рублей налогов от аренды жилья
- Власти столицы и москвичи объединились против нелегального съема жилья
Как ранее сообщало M24.ru, Мосгордума рассмотрит поправки в закон города Москвы "О патентной системе налогообложения", по которым стоимость патента на сдачу жилья в аренду изменится в зависимости от площади и местоположения.
Если поправки в закон будут приняты, то город дополнительно получит 600 миллионов рублей, новые правила вступят в силу с 1 января следующего года. Отметим, что сейчас патент стоит 5 тысяч рублей в месяц вне зависимости от площади или месторасположения.
Как получить патент на сдачу жилья в арендуПатент на сдачу жилья в аренду может получить только индивидуальный предприниматель, выдается он в налоговой службе на год.
Предприниматель платит 1/3 суммы не позднее 25 календарных дней после начала действия патента, а остальное - не позднее 30 календарных дней до дня окончания налогового периода.
Есть и другой способ - использование упрощенной схемы налогообложения ("упощенки"), при которой индивидуальный предприниматель платит 6% от годового дохода (а не от ожидаемого дохода, как в случае с патентами).