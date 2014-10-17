Форма поиска по сайту

17 октября 2014, 13:15

Экономика

Портал "Наш город" за полгода принял более 250 жалоб на незаконную сдачу жилья

Фото: m24.ru

В первом полугодии 2014 года на портал "Наш город" поступило более 250 обращений о незаконной сдаче жилья в аренду. Об этом в интервью Агентству "Москва" сообщил глава департамента экономической политики и развития города Максим Решетников.

"Данные обращения проверяются в опорных пунктах охраны правопорядка и находятся на проверке в правоохранительных органах", - пояснил он.

Ранее он также сообщил, что в этом году в качестве налогов за сдачу в аренду жилья в бюджет города поступило 750 миллионов рублей, что почти на 50% выше показателей прошлого года. Он также добавил, что за аналогичный период прошлого года жители города подали около 16,5 тысяч деклараций на сумму около полумиллиарда рублей.

Как ранее сообщало M24.ru, Мосгордума рассмотрит поправки в закон города Москвы "О патентной системе налогообложения", по которым стоимость патента на сдачу жилья в аренду изменится в зависимости от площади и местоположения.

Если поправки в закон будут приняты, то город дополнительно получит 600 миллионов рублей, новые правила вступят в силу с 1 января следующего года. Отметим, что сейчас патент стоит 5 тысяч рублей в месяц вне зависимости от площади или месторасположения.

Как получить патент на сдачу жилья в аренду

Патент на сдачу жилья в аренду может получить только индивидуальный предприниматель, выдается он в налоговой службе на год.

Предприниматель платит 1/3 суммы не позднее 25 календарных дней после начала действия патента, а остальное - не позднее 30 календарных дней до дня окончания налогового периода.

Есть и другой способ - использование упрощенной схемы налогообложения ("упощенки"), при которой индивидуальный предприниматель платит 6% от годового дохода (а не от ожидаемого дохода, как в случае с патентами).

аренда жилье Наш город Максим Решетников

Главное

