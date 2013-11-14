Подать заявку на аренду помещения в Москве можно будет через интернет

Фото: ИТАР-ТАСС

Со следующего года столичные предприниматели смогут подавать заявления на выкуп арендуемого у города помещения в электронном виде.

Как сообщил заместитель руководителя департамента городского имущества столицы Александр Прохоров, перевод услуги в электронный вид значительно сократит сроки и упростит процедуру подачи документов в ведомство.

Теперь бизнесмены смогут выкупать нужное им место без участия в торгах на право выкупа, добавил он.

Так, например, если некая площадь у города была арендована в течение долгого времени, то предпринимателю может быть предоставлена рассрочка платежа на срок от 1 до 3 лет.

Александр Прохоров также отметил, что в настоящее время срок рассмотрения заявления на выкуп городского помещения составляет 30 дней. В настоящее время московские предприниматели арендуют у города помещения общей площадью около 2,5 миллионов квадратных метров.

Стоит также отметить, что за 2013 год более 6 тысяч столичных предпринимателей подали заявки на выкуп арендуемых помещений, площадь которых составляет менее тысячи квадратных метров.