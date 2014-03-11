Москва сдаст объекты водоснабжения в аренду по рублю за метр

Фото: ИТАР-ТАСС

В 2014-2015 году городские объекты водоснабжения будут сдаваться в аренду по цене 1 рубль в год за погонный метр, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Такие меры позволят избежать сверхинфляционного роста тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, обеспечить надлежащую эксплуатацию объектов водоснабжения и водоотведения, а также не допустить "социальную напряженность".

Минимальная ставка будет взиматься за аренду объектов водопроводной сети, канализационной сети, технологического оборудования, предназначенного для эксплуатации водопроводной и канализационной сети.

Напомним, что в 2012 году в Москве была запущена программа по предоставлению в аренду памятников архитектуры по льготной ставке на срок 49 лет. Это было сделано в целях стимулирования реставрационной деятельности и сохранения культурного наследия столицы.

Согласно новым правилам инвесторы, которые в течение пяти лет отреставрируют памятник, платят за его аренду по минимальной ставке – 1 рубль за 1 квадратный метр в год.