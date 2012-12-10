Половина коттеджей в Подмосковье не будут сданы на праздники

"Экономика": Об аренде недвижимости на Новый год

Многие москвичи на несколько январских дней стремятся уехать за город и снимают для этого домики в деревне. Однако спрос на подмосковные коттеджи для встречи Нового года замер в неустойчивом равновесии – пик активности арендаторов пришелся на конец октября – начало ноября и уже откатился к низким показателям. Риелторы уже начинают опасаться, что в этом сезоне владельцы недосчитаются прибыли.

По словам руководителя отдела аренды компании "Инком-недвижимость" Татьяны Варвариной, половина объектов могут остаться невостребованными, если не снизится их цена.

Сегодня, по наблюдению ряда экспертов, спрос на коттеджи сосредоточился на полюсах рынка – в самом дорогом и самом дешевом сегментах.

Нижняя планка – 40-50 тысяч рублей за домик для двоих с минимальным набором удобств. Цена указа за три дня: с 31 декабря по 2 января. Чаще же всего сегодня спрашивают дома с пятью спальнями. За них в среднем надо заплатить 300 тысяч рублей. А тренд года – особняки под тысячу квадратных метров, рассчитанные на компанию от 20 человек.

В каком направлении уехать из столицы, зависит от индивидуальных предпочтений. По статистике, большинство москвичей стремится на запад, но поклонники зимних видов спорта предпочитают Дмитровское шоссе, любители развлекательных программ тяготеют к Рублевке, Ильинке и Новорижскому шоссе с их ресторанами, клубами и боулингами, а приверженцы рыбалки - к водоемам. При этом Новая Москва пока ничем кроме номинального статуса из других направлений не выделяется.

В небольших туристических агентствах подчеркивают еще одну тенденцию – дальше 100 километров от Москвы ехать на машине уже никто не хочет, но готовы лететь. Помимо Подмосковья также остается популярным отдых в Карелии, при этом Селигер уже не так востребован у жителей столицы.

В целом новогодний отдых в Москве становится более качественным, отмечают агенты. Следуя представлениям клиентов о полноценном отдыхе, хозяева коттеджей начали вкладываться в инфраструктуру – достраивать сауны и бассейны, предлагать гостиничное обслуживание и программы развлечений. Но такой сервис подтолкнул арендные ставки вверх, а количество состоятельных людей при этом не увеличилось.

Более того, построек, где можно встретить Новый год в области стало физически больше. По данным аналитиков Knight Frank, только в первом полугодии на рынок Подмосковья вышло 25 поселков. Многие потенциальные арендаторы новогодних коттеджей на этот раз отмечают праздник у себя дома.

Но и в этой ситуации идти навстречу клиентам домовладельцы не спешат. Как рассказала Татьяна Варварина, рынок не сбивает цену, поскольку всем традиционно хочется заработать именно в Новый год. Снизить цены не позволяет и расчет: сыграть на понижение – значит сделать дом привлекательным для менее состоятельного клиента. Арендодатели опасаются, что демократичная компания в праздничном угаре может и баню спалить, и мебель испортить.

В результате рынок краткосрочной аренды сегодня находится в состоянии равновесия, но переоценен на 20 процентов.

Чтобы сберечь деньги, арендатор может отказаться от дополнительных опций, таких как сауна или бассейн, либо выбрать менее популярное шоссе и большую удаленность. Еще один вариант – ждать до последнего момента, за несколько часов до Нового года у хозяев можно выторговать скидку в 30-40 процентов.