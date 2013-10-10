Особняк в Настасьинском переулке отдан в аренду на 49 лет

В Москве прошел аукцион на право льготной аренды доходного дома

Московские власти провели аукцион на право льготной аренды объекта культурного наследия. На тендер было выставлено помещение в Настасьинском переулке, дом 8, строение 1.

Площадь объекта составляет около 800 квадратных метров. Оно может использоваться в качестве помещения для административного, образовательного или культурно-просветительского учреждения либо гостиницы.

Начальная цена лота составила 13 миллионов 621 тысяча 962 рублей. По итогам торгов победитель получил объект в аренду за 82 миллиона 209,5 тысяч рублей.

Срок аренды составляет 49 лет, при этом инвестор будет платить за квадратный метр всего один рубль в год. По условиям городской программы за такую льготную стоимость он обязан отреставрировать здание.

Напомним, в Москве практика льготной аренды объектов культурного наследия с целью их реставрации стартовала в 2012 году. За время действия программы на аукционы были выставлены 11 объектов.