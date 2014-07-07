Московские профсоюзы просят снизить земельный налог для летних лагерей

Московские профсоюзы просят снизить налог на землю для летних лагерей

Московская федерация профсоюзов обратилась к областному правительству с просьбой снизить земельный налог для детских лагерей, расположенных на территории региона. Ведомственные детские лагеря вынуждены закрываться из-за слишком высокой платы за землю или резко повышать стоимость путевок.

"Повышение налога на землю заложено в двух документах: законе о земле и налоговом кодексе. Право устанавливать льготы на землю имеют главы муниципальных образований Московской области, на территории которых находятся объекты. Они могут устанавливать льготы для пользователей земли. Предприятия, которые имеют эти земли, находятся на территории Москвы, а лагеря – на территории Подмосковья. Муниципальные образования не заинтересованы в том, чтобы устанавливать льготы, поскольку это уменьшает их отчисления в их бюджет. Они снимают эти льготы, и расходы по аренде земли сильно увеличиваются", - пояснил в эфире радио "Москва FM" заместитель председателя Московской федерации профсоюзов Александр Мазунов.

Однако снижение налога может произойти не раньше следующего года, потому что решение о налоговых льготах муниципальные депутаты принимают в октябре-ноябре, добавил эксперт.

Как пишет газета "Известия", в этом году по разным причинам не открылись 12 детских лагерей. С 2010 года число объектов, которые принадлежат столичным предприятиям и находятся на территории Подмосковья, сократилось в два раза - до 59. За это время земельный налог для многих лагерей вырос в десятки раз.

Напомним, что в этом году Москва выделила около 58 тысяч путевок в детские летние лагеря, из них свыше 30 тысяч - для льготников. Запись в детские оздоровительные лагеря открылась 15 мая на городском портале госуслуг.