Более 800 незаконно занимаемых помещений освобождены в 2013 году

Фото: ИТАР-ТАСС

В прошлом году в Москве от незаконного использования освобождено более 800 объектов нежилого фонда, информирует пресс-служба столичного департамента городского имущества.

При этом освобожденные объекты в среднем в течение трех месяцев вовлекаются в оборот.

"Так, 300 объектов уже снова используются: семь объектов переданы МФЦ, пять объектов вовлечены в программу "Доктор рядом", в шести разместятся детские дошкольные учреждения, девять будут отданы для размещения органов государственной власти, а более 260 объектов уже выставлены на торги", - пояснил руководитель ведомства Владимир Ефимов.

По его словам, город на постоянной основе проводит инвентаризацию имущества. Иногда власти сталкиваются с двумя видами незаконного использования городских объектов: отказ арендатора освободить помещение после прекращения действия договора аренды и самовольное занятие объектов, добавили в департаменте.