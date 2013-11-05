За один день Москва реализовала инвесторам 9 земельных участков

Фото: ИТАР-ТАСС

За один день Москва реализовала 9 земельных участков, находящихся в собственности города, общей площадью более 49 тысяч кв. метров, информирует пресс-служба столичного департамента городского имущества.

"По результатам торгов фиксированную годовую арендную плату получили 4 инвестора в ЮАО, ВАО, ЮВАО и СЗАО, и в ближайшее время в округах начнется строительство социально-значимых объектов", - говорится в сообщении.

В частности, на улице Медынская, вл. 6, корп. 1 и улице Суздальская, вл. 7 появятся физкультурно-оздоровительные комплексы. На улице Таллинской, вл. 15 появится детский сад на 220 мест, а на шоссе Энтузиастов, вл. 5 построят многоэтажную подземную парковку.

На улице Братеевская, вл. 18, корп. 1 (напротив) разместят торгово-бытовые объекты и кафе.

Складские предприятия разместятся по адресам: коммунальная зона "Гавриково", улица Поляны, напротив вл. 42 и улица Рябиновая, вл. 38.

В Восточной коммунальной зоне, пр. №5500 появится газоавтозаправочная станция, а на улице Тучковская построят учреждения бытового обслуживания, добавили в ведомстве.