Сегодня в СМИ: Аренда бизнес-центров и послание президента

Фото: m24.ru

В "Огнях Москвы" нарушили очередность кредиторов

В рамках расследования уголовного дела о хищении денежных средств вкладчиков банка "Огни Москвы", задолженность перед которыми составляет почти 15 миллиардов рублей, следствие ходатайствовало в Тверском райсуде Москвы о заочном аресте двух его новых фигурантов. Об этом сообщает "Коммерсант". Бывшему зампреду этой финансовой структуры Вадиму Халанготу и экс-члену правления Александру Башмакову инкриминируется "неправомерное удовлетворение требований отдельных кредиторов". Сейчас в СИЗО по этому делу находится бывший председатель правления банка Денис Морозов, а еще трое топ-менеджеров – под домашним арестом.

Арендаторы бизнес-центров переходят на опт

Девелоперы московских бизнес-центров избавляются от отчаяния: арендаторы вновь вернулись на рынок, пишет "Коммерсант". Падать ценам уже некуда, ставки и так снизились до исторического минимума – до 506 долларов за 1 квадратный метр в год в классе А и до 294 долларов за 1 квадратный метр в классе В. Арендаторы снимают площади в объемах даже больших, чем до кризиса, опасаясь, что в ближайшем будущем цены, скорее всего, начнут расти.

American Express пошла в народ

Несмотря на западные санкции против РФ, платежная система American Express (AmEx), чьи карты до сих пор позиционировались как премиальные, планирует серьезно расширить клиентскую базу в стране, передает "Коммерсант". AmEx уже ищет партнеров для продажи своих предоплаченных карт в ритейле. Впрочем, на широкое применение этих карт в России в AmEx не рассчитывают: их прием ограничен эквайринговой сетью "Русского стандарта". В такой ситуации ставка, очевидно, сделана на использование карт массовым клиентом за рубежом.

Путин потребует от законодателей помочь бизнесу

Послание президента, как и в предыдущие годы, будет дружественным по отношению к бизнесу – по крайне мере такие предложения были собраны и по состоянию на вчерашний день включены в текст послания. В прошлом году президент объявил о свободе предпринимательства, пообещал амнистию капитала и неповышение налогов до 2018 года, передают "Ведомости". Обещания не помогли. Во-первых, одной из задач будет заставить работать амнистию. Вторая тема, которая может быть затронута в послании, – реформа контрольно-надзорных органов, сокращение надзорных функций, сказали федеральный чиновник и человек, участвовавший в подготовке документа. Также президент может объявить об ограничении уголовного преследования бизнеса.

Московский метрополитен выиграл суд у своего рекламного подрядчика

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Московского метрополитена к оператору наружной рекламы "Авто селл" о взыскании 1,13 миллиарда рублей, объявила судья Елена Янина, рассматривавшая это дело, сообщают "Ведомости". Мотивированное решение должно быть опубликовано не позднее чем через пять дней после оглашения резолютивной части.

"Роснефть" избавляется от наследия ЮКОСа и "Моста"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала ходатайство ООО "Долгосрочные инвестиции" о покупке 99,98 процентов ООО "ЮМ-эстейт", пишут "Ведомости". "ЮМ-эстейт", по словам трех консультантов по недвижимости, владеет зданием бизнес-центра (6720 кв. м) в Большом Палашевском переулке, 5/1. Бизнес-центр в Большом Палашевском переулке может стоить 20-25 миллионов долларов, подсчитал гендиректор CBRE Владимир Пинаев. Управляющий партнер Blackwood Константин Ковалев оценивает его в 15 миллионов долларов.

Законопроект о штрафах за предоставление анонимного WiFi-доступа передан в правительство

Минкомсвязи внесло в правительство проект поправок в закон "О связи" и в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающий штрафы для организаторов публичного WiFi-доступа, которые не идентифицируют его пользователей, сообщают "Ведомости".

Министерство разместило законопроект на портале общественного обсуждения regulation.gov.ru еще в июле. Согласно проекту поправок для организации WiFi-доступа, абонент – юридическое лицо и оператор связи должны заключить договор об идентификации пользователей. В поправках в КоАП вводится ответственность за предоставление интернет-доступа без идентификации. За первое нарушение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ждет штраф от 100 до 200 тысяч рублей, за повторное – от 200 до 300 тысяч рублей. Обязанность владельцев точек доступа идентифицировать пользователей в публичных сетях предусмотрена в антитеррористических поправках к закону "О связи", вступивших в силу летом 2014 года.

Строители отказываются от услуг турецких компаний

Власти еще не определились с запретом на работу турецких компаний в России, но строители уже отказываются от их услуг, пишет РБК. Первым строительным подрядчиком, потерявшим контракт из‑за российско-турецкого конфликта, стала турецкая группа Anel. В масштабном проекте "ВТБ Арена парк" (реконструкция стадиона "Динамо") ее подразделение, Anel Elektrik, должно было заниматься установкой низкоточных систем, систем малого напряжения и пожарной сигнализации. Между Anel Elektrik и генподрядчиком проекта, итальянской компанией Codest International, были достигнуты предварительные договоренности о сотрудничестве. В ВТБ подтвердили отказ от привлечения к проекту турецкого подрядчика.

Сайты-агрегаторы товаров и услуг будут наказывать за ложную информацию

в Госдуме будут обсуждать поправки в закон о защите прав потребителей, передает "Российская газета". Речь идет о введении в законодательство нового для потребителей термина "агрегаторы" товаров и услуг. Ими законодатели предлагают считать интернет-ресурсы, на которых размещается информация о продаже чужих товаров и услуг. С одной стороны, агрегаторы являются виртуальной "витриной", а с другой – участниками торгового процесса, поскольку, как правило, за размещение информации о продаже телефонов или холодильников берут с производителей и поставщиков деньги. Либо предлагают непосредственно покупателям оплатить товар, не переходя на сайт продавца.

За долги по налогам россиян начнут банкротить

В России может прибавиться граждан-банкротов, сообщает "Российская газета". Со следующей недели иски о признании должников неплатежеспособными начнет подавать Федеральная налоговая служба (ФНС). Эксперты, впрочем, полагают, что массовым явлением личное банкротство в России все равно не станет. Статистика арбитражных судов, принявших за два месяца действия закона всего чуть больше пяти с лишним тысяч заявлений, это подтверждает.

Российские школьники написали итоговые сочинения

660 тысяч школьников написали выпускные сочинения, еще 14 тысяч человек – изложения, передает "Российская газета". Направления тем сочинений были известны заранее. Это "Время", "Дом", "Любовь", "Путь", "Год литературы". Темы, как и прежде, объявили на сайте ФИПИ, в личных кабинетах подразделений Рособрнадзора в регионах, за 15 минут до начала работы в зависимости от часовых поясов. В этом году выпускникам предложили в числе прочих и такие темы: "Может ли человек влиять на ход истории?", "Что в доме самое главное?", "Согласны ли вы с утверждении Л.Н. Толстого "Любить – значит жить жизнью того, кого любишь?", "Дом – это место или люди?", "Как связаны понятия "дом" и " отечество"?