МВД ужесточает контроль за незаконной арендой жилья

Контроль МВД за арендованным жильем малоэффективен - эксперт

МВД собирается ужесточить контроль за незаконной арендой жилья. Главной целью российских полицейских станут владельцы квартир, которые сдают их по "серым" схемам, не выплачивая налоги.

Планируется, что такие квартиры выявят за три месяца благодаря операции "Участковый - в каждую квартиру".

Руководитель юридической компании "Центр правового обслуживания" Анна Коняева считает, что эта инициатива малоэффективна. Все дело в том, что человек может просто не открывать дверь участковому, так как имеет на это право по закону. Об этом она заявила в интервью радиостанции "Москва FM".

По ее мнению, новая инициатива может привести только к росту коррупции. Если жильцов поймают на незаконной аренде, они попытаются просто договориться с участковым.

Для уменьшения процента нелегальной аренды необходимо вести информационную деятельность, с помощью которой москвичи узнавали бы о законных методах сдачи и аренды жилья, заявила Коняева.

Отметим, что по оценкам экспертов, только в Москве оборот средств на рынке аренды жилой недвижимости составляет примерно 4 млрд долларов в год. И только пятая часть владельцев квартир официально оформляет сделки по аренде жилья.