Эксперты прогнозируют 25-процентный рост цен на лекарства

Лекарства могут подорожать на 20-25% - эксперты

Запрет рекламы лекарственных средств может привести к резкому удорожанию всей продукции. Об этом в эфире "Москва FM" сообщил эксперт фармацевтического рынка Давид Мелик-Гусейнов.

"Бизнес найдет другие способы промотирования своей продукции, и это будет стоить гораздо дороже, чем реклама на ТВ. По нашим прогнозам, цены могут повыситься до 20-25%", - отметил эксперт.

По его мнению, Минздраву следует скорректировать списки безрецептурных и рецептурных препаратов, а также усилить контроль над отпуском последних. В частности, речь идет о возможном отзыве лицензии.

"Нужно сначала приходить к регулированию фарминдустрии, регулированию отпуска лекарств из аптек. Нужно жестко штрафовать аптечные сети, вплоть до отзыва лицензии, если они отпускают рецептурные препараты без рецепта", - подчеркнул Мелик-Гусейнов.

Напомним, министр здравоохранения Вероника Скворцова выступила против рекламы лекарств. По ее мнению, запрет на рекламу лекарств должен быть таким же строгим, как на рекламу табака и алкоголя. Скворцова считает, что так можно отучить людей от привычки заниматься самолечением.

Также стоит отметить, что с 1 июля вступает в силу закон, согласно которому врачам запрещено писать в рецепте названия препаратов. Вместо этого должны быть перечислены необходимые компоненты. Выбирать конкретное лекарство придется самому потребителю уже в аптеке.