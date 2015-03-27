Сегодня в СМИ: новые свидетели убийства Немцова и сеть госаптек

Фото: M24.ru

Минобрнауки хочет усложнить экзамены для девятиклассников

Минобрнауки планирует усложнить экзамены для выпускников 9-х классов, сообщает "Коммерсантъ".

Решение министерства беспокоит Совет Федерации: по их мнению, в итоге большее количество девятиклассников не смогут окончить школу и "окажутся на улице".

Автопроизводители просят отсрочить введение Евро-5

Российские автозаводы просят отсрочить введение стандарта Евро-5, назначенного на 1 января 2016 года, пишет "Коммерсантъ".

По мнению производителей, модернизация поднимет цены на авто, а от каждого завода она потребует около 2 миллиардов рублей вложений.

В деле об убийстве Немцова появились новые свидетели

Один из очевидцев убийства Бориса Немцова рассказал, что после серии выстрелов в политика на месте были две женщины, которые затем спешно скрылись с места преступления, пишет "Коммерсантъ".

Предполагаемые свидетельницы поговорили со спутницей Немцова, после чего спустились вниз по лестнице, ведущей к реке.

Сенаторы предложили создать сеть госаптек

Сенаторы Совета Федерации предложили создать сеть государственных аптек, сообщает "Российская газета".

Таким образом, по мнению членов Совфеда, можно обеспечить россиян доступными препаратами.

Турпутевки не подорожают

Роста цен на заграничные туры и массового банкротства туроператоров, как летом 2014 года, не ожидается, пишет "Российская газета".

По мнению главы Ростуризма Олега Сафонова, цена путевки может даже уменьшится – базовый рост уже прошел.

Минздрав хочет уменьшить дозировку лекарств на спирту

Минздрав планирует уменьшить дозировку лекарств, приготовленных на спиртовой основе, сообщает "Российская газета".

По мнению ведомства, тара большого объема приводит к тому, что лекарства вроде настойки боярышника покупают в качестве альтернативы спиртному.

Банки начали выдавать кредиты по программе льготной ипотеки

Некоторые российские банки начали выдавать кредиты по программе льготной ипотеки, передает РБК Daily.

Однако застройщик должен быть аккредитован в банке, а сам кредит выдается только по договору долевого участия в строительстве.

X5 Retail Group планирует купить сеть Spar

Один из крупнейших ритейлеров в России – X5 Retail Group – планирует купить сеть Spar, принадлежащую Александру Мамуту, сообщает газета "Ведомости".

По мнению экспертов, у Spar выручка ниже, чем у "Перекрестков" (сеть, принадлежащая X5), на 15-20%, и, исходя из этого, стоимость покупаемых магазинов составит 2,6-3 миллиарда рублей.