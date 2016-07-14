Крупнейшую сеть столичных аптек продадут с молотка

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Москва выставит на продажу крупнейшую аптечную сеть "Столичные аптеки", сообщает mos.ru.

Стартовая стоимость пакета акций сети – порядка 5,6 миллиарда рублей. Всего в собственности предприятия находятся 185 объектов, из них 180 аптек и пять складских помещений.

Прием заявок на аукцион заканчивается 23 августа. Торги пройдут 26 августа.

Власти не планируют сохранять за помещениями аптечных функций. Поэтому будущий владелец сможет использовать их по своему усмотрению.

ГУП "Столичные аптеки" было создано в декабре 2005 года. В его состав вошли государственные аптечные предприятия, а также предприятия оптовой торговли лекарственными средствами. Сегодня это крупнейшая в России и единственная в Москве государственная аптечная сеть.

Основной задачей "Столичных аптек" является бесперебойное и качественное обеспечение населения медикаментами и изделиями медицинского назначения по доступным ценам. Аптеки работают в круглосуточном режиме и реализуют более 13 тысяч различных лекарственных препаратов и медицинских изделий. Помимо этого, предприятие сотрудничает с фармацевтическими кафедрами крупных вузов столицы.