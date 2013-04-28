Правительство ужесточило контроль за алкогольным рынком

Контролировать рынок производства алкоголя собираются жестче. Правительство предложило ряд поправок к законопроекту об уголовной и административной ответственности за преступления в этой сфере. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

За изготовление или сбыт поддельных акцизных марок или федеральных специальных марок

могут ввести штрафы до 500 тысяч рублей.

Среди других вариантов наказания - трехлетние принудительные работы, либо лишение свободы на этот же срок. Более серьезные меры предусмотрены за использование для маркировки алкогольной продукции поддельных акцизов. В этом случае предусмотрены санкции вплоть до тюремного заключения на пять лет.

Кроме того, штрафовать до 300 тысяч предлагается компании, которые продают алкоголь без сопроводительных документов, подтверждающих, что они произведены легально.

Как сообщалось ранее, проверить алкоголь на легальность можно будет с помощью спецреестра. Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка создала специальную базу данных спиртного, произведенного в России. Реестр разместят на сайте службы и сделают доступным для всех желающих.