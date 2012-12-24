Как правильно выбрать алкоголь для новогоднего стола

"План города": Правильно выбираем алкоголь для новогоднего стола

Количество нелегального алкоголя постепенно сокращается. Однако под Новый год все чаще появляются сообщения о суррогатных крепких напитках. Что нужно знать при выборе алкоголя и как отличить оригинал от фальшивки – читайте в нашем материале.

При выборе любых крепких напитков надо помнить, что на подделку может указывать низкая стоимость продукта. С целью защитить потребителя от нелегального алкоголя было введено понятие минимальной цены. Например, бутылку легальной водки минимум можно купить за 125 рублей, а хорошее шампанское должно стоить не менее 115 рублей.

Стоимость алкоголя складывается из нескольких компонентов. Основную часть цены образует акциз – общегосударственный налог на продукцию массового потребления внутри страны.

Качество продукта можно определить и по внешнему виду бутылки. Корковая пробка в шампанском – его паспорт и знак качества. Она позволяет защитить игристое вино от попадания в него кислорода, в то время как пластиковая пробка может пропускать воздух.

Выбирая бутылку, следует обратить внимание и на марку – она не должна быть размытой. Также внимание надо уделить контрэтикетке, на которую наносится информация о продукте, – там должно быть указание на проверенного производителя.

Подчеркнуть вкус вина помогут правильно подобранные закуски. С вином нельзя смешивать шоколад, лимон, мандарины, спаржу, уксусные заправки.

А главный нарколог России Евгений Брюн советует не мешать сами напитки. Он предлагает ограничиться чем-то одним, поскольку печень человека может не справиться с переработкой и начнется отравление организма.

И главное не забывать, что хорошего и качественного алкоголя за цену ниже минимальной не бывает.