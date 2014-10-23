Идею поднять возраст продажи алкоголя до 21 года поддержали 80% россиян

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Почти четыре пятых опрошенных россиян поддерживают предложение поднять минимальный возраст для продажи алкоголя с 18 до 21 года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения.

В поддержку данного предложения сегодня высказываются 79% наших сограждан, что на 3% больше, чем в прошлом году. При этом "скорее не одобрили бы" эту инициативу 19% респондентов.

Чем старше опрошенные, тем чаще они выступают за идею продажи спиртного с 21 года. Так, среди людей старше 60 лет эта доля составляет 85%, а среди 18-24-летних – 64%.

Данную позицию также в большей степени склонны разделять женщины, нежели мужчины - 82% против 74%, соответственно. Повысить возраст покупателей алкоголя в нашей стране в равной мере согласны москвичи и петербуржцы, жители сел (по 82%), а также малообразованные и обучавшиеся в ВУЗах (83% и 79%).

Всероссийский опрос проводился 18-19 октября этого года. Всего было опрошено 1,6 тысячи человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России.

Отметим, что в середине прошлого месяца депутаты Госдумы предложили запретить их розничную продажу на всей территории России. Основываясь на исследованиях, они утверждают, что эти напитки опасны для здоровья.

По словам авторов поправок, в состав коктейлей входят вкусовые добавки, которые притупляют ощущение опьянения. Поэтому часто люди неверно оценивают свое состояние и теряют контроль над количеством выпитого. К тому же слабоалкогольные энергетики прежде всего ориентированы на молодежь.