Поддельный элитный коньяк и водку поставляли в Москву и Подмосковье

Фото: ИТАР-ТАСС

Более 85 тысяч бутылок поддельного элитного коньяка и водки московские правоохранители изъяли в ходе операции по пресечению деятельности преступной группы, торговавшей суррогатом.

Алкоголь производили на Заводе в Рязанской области Спасского района. Каждый час работы здесь выпускали по шесть бутылок, на которые клеили марки известных брендов и "липовые" марки акцизного сбора. Здесь трудились приезжие из Средней Азии и Кавказа.

Хранили коньяк и водку на территории гаражного кооператива, расположенного в Москве на Севанской улице, а также на бывшем заводе по производству алкогольной продукции на Мясницкой, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Также фальсификат хранили в Московской области, где шла его реализация. Подделку поставляли по всей России. Сделки купли-продажи заключали через Интернет и через розничные компании.

Установлено, что в составв преступной группы входили 10 активных участников, а также грузчики и водители.

По данным правоохранителей, своими действиями злоумышленники причинили правообладателям многомиллионный ущерб. Ущерб, нанесенный государству, составил более 4 миллионов рублей.