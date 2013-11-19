Мэрия планирует увеличить стартовый капитал для торговцев алкоголем

Мэрия намерена ужесточить правила для торговцев алкоголем

Увеличение стартового капитала для бизнесменов, торгующих алкоголем, может привести к росту цен. Такое мнение в эфире радио "Москва FM" высказал председатель совета московского отделения "Опоры России" Александр Жарков.

Он отметил, что подобную продукцию действительно нужно ограничить, однако закон нуждается в доработке, так как сейчас грозит разорением некоторым предпринимателям.

"Если постановление мэрии выйдет в том варианте, в котором оно сейчас подписано, то мы потеряем несколько приличных предприятий. Закрытие тех или иных точек будет вести к ослаблению конкуренции, количество участников рынка в связи с этим упадет. Если будет низкая конкуренция в этом сегменте, многие участники начнут повышать цены на продукцию", - считает он.

Кроме того, в связи с этим предприниматели могут начать искать лазейки в обход нового закона. "Не хотелось бы, чтобы предприниматели искали лазейки, хотелось бы, чтобы власти с пониманием относились к развитию бизнеса в городе", - сказал Жарков.

Отметим, что мэрия планирует ужесточить требования к торговцам алкоголем. Многим из них придется увеличить уставной капитал до миллиона рублей. Сейчас он составляет 300 тысяч рублей. Соответствующий законопроект уже размещен на сайте департамента торговли и услуг.

Также власти планируют запретить продажу алкоголя на дебаркадерах, понтонах и причалах. Это может привести к закрытию как мелких точек торговли слабым алкоголем, так и крупных ресторанов.