Москвичам советуют сократить употребление алкоголя на отдыхе

Москвичам советуют пить меньше спиртного в отпуске

В отпуске россияне часто злоупотребляют алкоголем. О том, какие дозы алкоголя допустимы, рассказал в эфире "Москва FM" главный нарколог Минздравсоцразвития РФ Евгений Брюн.

"Лучше вообще не употреблять алкоголь, особенно на отдыхе, так как это дополнительная нагрузка на организм. На жаре же пить алкоголь вообще опасно", – сообщил Брюн.

По его словам, первое действие алкоголя – токсическое, а опьянение является побочным эффектом. Поэтому всегда нужно соизмерять дозы. Они должны быть минимальные, а промежутки между употреблением спиртного необходимо увеличивать.

Также Брюн предостерег: всегда нужно четко понимать, что за алкоголь и откуда он. В противном случае можно получить сильное отравление и нанести урон здоровью.

Цена любого напитка формируется в зависимости от степени очистки спиртов, напомнил Брюн. Выпивая дешевый алкоголь, можно получить большую дозу сивушных масел и многоатомных спиртов и увеличить токсическую нагрузку.

Известны многие случаи отравления некачественными спиртными напитками, содержащими метиловый спирт, в том числе за границей.

Необходимо помнить, что выпивка – это дополнительная нагрузка на организм, заключил врач.