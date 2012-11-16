Бутылка водки с 2013 года может подорожать на треть

Фото: ИТАР-ТАСС

Минимальная розничная цена на водку с 2013 года может повыситься до 170 рублей за бутылку 0,5 литра вместо нынешних 125 рублей. Такие цифры предусмотрены проектом приказа Росалкогольрегулирования, сообщил пресс-секретарь ведомства Александр Куликов.

По его словам, отпускная цена водки у производителей с января 2013 года должна быть не ниже 132 рублей за бутылку (сейчас 99 рублей), оптовая - не ниже 138 рублей (109 рублей), передает "Интерфакс".

Минимальная розничная цена коньяка с 1 января рекомендована на уровне 280 рублей за бутылку (сейчас 219 рублей), отпускная - 220 рублей (174 рубля), оптовая - 230 рублей (191 рубль). По новым минимальным ценам будет продаваться и бренди - в рознице цена не должна быть ниже 250 рублей (190 рублей), у производителей - не ниже 196 рублей (151 рубль), у оптовиков - не менее 205 рублей (166 рублей).

С 1 января 2013 года крепкий алкоголь в России подорожает

По словам Куликова, предложение о повышении минимальных цен на крепкий алкоголь связано, прежде всего, с ростом акцизов на спирт.

Последний раз минимальная розничная цена на водку была поднята 1 июля с 98 до 125 рублей за пол-литра, таким образом, бутылка водки стала стоить дороже на 25%.

Ранее сообщалось, что к 2020 году цена пол-литровой бутылки водки может составить 1 тысячу рублей.

В частности, по мнению экспертов, предлагаемая индексация акцизов означает рост стоимости легальной бутылки водки экономсегмента до 280-300 рублей в 2015 году (сейчас — 100-110 рублей). Самое дешевое пиво сейчас стоит не менее 25 рублей, в 2015 году цена может вырасти до 36 рублей.