"РГ": Россияне смогут употреблять спиртное только за обедом

Фото: ИТАР-ТАСС

В России хотят запретить торговать алкоголем на рынках, вокзалах, в аэропортах, на станциях метро, остановках и даже на заправках. Исключение будет сделано для точек общественного питания.

Проект закона, подготовленного Росалкогольрегулированием, в июле может быть внесен в правительство, пишет в четверг, 13 июля, "Российская газета".

Розничная продажа алкоголя будет запрещена в зданиях и помещениях детских и образовательных учреждений, медицинских и культурных учреждений, во всех видах общественного транспорта, на рынках, вокзалах, в аэропортах, на остановках, обочинах дорог, территориях, прилегающих к дошкольным, образовательным, медицинским учреждениям и спортивным сооружениям, в расположениях воинских частей.

Однако в учреждениях культуры - театрах, концертных залах алкоголем разрешено будет торговать индивидуальным предпринимателям и организациям, которые занимаются общественным питанием. В местах массового скопления людей запрет не собираются вводить на продажу алкоголя крепостью до 16,5 градусов. Такие напитки позволят продавать в поездах, прогулочных катерах и круизных лайнерах, но только при оказании услуг общепита.

В список исключений также попали и магазины беспошлинной торговли. Там алкоголем по-прежнему можно будет торговать без ограничений.

После оценки документ внесут в правительство. В силу он может вступить через полгоды после даты официального опубликования, то есть в любом случае только в следующем году.